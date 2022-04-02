По меньшей мере 53 исторических и религиозных объектов повреждены в Украине с начала полномасштабного российского вторжения.

Об этом сообщил представитель ЮНЕСКО.

— На сегодняшний день мы смогли подтвердить ущерб, нанесенный по меньшей мере 53 культурным объектам. В их число входят 29 религиозных объектов, 16 исторических зданий, 4 музея и 4 памятника, — сообщил представитель организации.

Он добавил, что наибольший ущерб был нанесен Харькову — 18 поврежденных объектов, включая Харьковский национальный академический театр оперы и балета, Харьковский художественный музей и мемориал Холокоста “Дробицкий Яр”.

Также в списке находится Драматический театр в осажденном Мариуполе, который был разрушен в результате российских бомбардировок в марте. В Чернигове церковь Святой Екатерины также попала в список поврежденных объектов.

При этом ключевые достопримечательности Киева остались практически невредимыми, за исключением Вознесенской церкви.

В ЮНЕСКО сообщили, что вместе со своим агентством ЮНИТАР (Учебный и научно-исследовательский институт ООН) создала систему мониторинга состояния сохранности основных украинских объектов и памятников с помощью спутниковых снимков.

Согласно списку ЮНИТАР, ни один из семи объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, расположенных на территории Украины, не пострадал в результате боевых действий.

В Агентстве сообщили, что работают с украинскими властями над составлением списка приоритетных объектов и определением условий их размещения.

В качестве дополнительной меры предосторожности генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азулай направила официальное письмо министру иностранных дел России Сергею Лаврову, напомнив ему об обязательствах Российской Федерации и предоставив ему данные о местонахождении украинских объектов всемирного наследия, чтобы они были защищены от любых бомбардировок, сказал представитель организации.