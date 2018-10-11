Делает комплименты, имитирует эмоции и поддерживает разговор – робот София гостит в Украине

Она может имитировать более 70 видов эмоций, умеет распознавать лица, цвета и язык. Человекоподобный робот София впервые в Украине. Робот работает на основе искусственного интеллекта. На сегодня это – самая умная машина в мире. Выглядит София максимально похожей на человека, провода и процессоры прикрыты силиконовой кожей.

Говорит робот пока на английском языке, впрочем его постоянно совершенствуют и вероятно машина станет полиглотом. Пока София отвечает на запрограммированные вопросы, или на простые – с помощью интернета. Главная цель авторов работа Софии – сделать ее еще более похожей на человека и популяризировать коммуникацию между людьми и машинами.

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Больше всего внимания было к Софии у детей-изобретателей. Они хвастались ей и премьеру Гройсману своими разработками. Глава Правительства гордится, что большинство мировых технологических разработок имеют украинскую составляющую. И теперь государство будет заботиться, чтобы дети еще в школе раскрывали свой потенциал.

София имеет официальное гражданство Саудовской Аравии, однако называет себя гражданином мира и социальным роботом, обожает общение с людьми. И охотно раздает комплименты мужчинам. У работа Софии очень насыщенная программа. Завтра состоится финал всеукраинского конкурса разработчиков робототехники и искусственного интеллекта, в котором она будет членом международного жюри. А в субботу вместе с актером Арнольдом Шварценегером, Софию можно будет увидеть в столичном Дворце спорта на бизнес-форуме Олером.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, заменят ли роботы журналистов.

Опубликовано Октябрь, 11 в 20:23



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