Робить компліменти, імітує емоції та підтримує розмову – робот Софія гостює в Україні

Вона може імітувати понад 70 видів емоцій, вміє розпізнавати обличчя, кольори та мову. Людиноподібний робот Софія вперше в Україні. Робот працює на основі штучного інтелекту. На сьогодні це – найрозумніша машина у світі. Виглядає Софія максимально схожою на людину, проводи та процесори прикриті силіконовою шкірою.

Говорить робот поки англійською, втім його постійно вдосконалюють і ймовірно машина стане поліглоткою. Поки Софія відповідає на запрограмовані питання, або на найпростіші – за допомогою інтернету. Головна мета авторів робота Софії – зробити її ще більш подібною на людину і популяризувати комунікацію між людьми та машинами.

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Найбільше уваги було до Софії у дітей-винахідників. Вони хвалилися їй і прем’єру Гройсману своїми розробками. Глава Уряду пишається, що більшість світових технологічних розробок мають українську складову. І тепер держава дбатиме, щоб діти ще у школі розкривали свій потенціал.

Софія має офіційне громадянство Саудівської Аравії, однак називає себе громадянкою світу та соціальним роботом, обожнює спілкування з людьми. І залюбки роздає компліменти чоловікам. У робота Софії дуже насичена програма. Завтра відбудеться фінал всеукраїнського конкурсу розробників робототехніки та штучного інтелекту, в якому вона буде членом міжнародного журі. А у суботу разом з актором Арнольдом Шварценегером, Софію можна буде побачити у столичному Палаці спорту на бізнес-форумі Олером.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, чи замінять роботи журналістів.

Опубліковано Жовтень, 11 в 20:23



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