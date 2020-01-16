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Факты / Видео / Украина

Родственники пленных в ОРДЛО собрались под ОП – что требуют

Именно в день очередного заседания Минской контактной группы у Офиса президента собрались родственники пленных военных и патриотов, которые уже несколько лет сидят в подвалах ОРДЛО, а в списках на обмен не числятся, как будто их и не существует. Родные и близкие этих людей требовали включить таких пленных в перечень обмена. Ведь речь идет о нескольких десятках покалеченных судеб.

В СБУ так и не ответили на запрос Фактов. Одна из версий – почему наши пленные не подтверждаются “ДНР” и “ЛНР” – озвучивает координатор специальной рабочей группы Николай Колесник.

Это вопрос к РФ, контроль абсолютный их. Последнее слово непосредственное за ФСБ, они сами распоряжаются.

Факты ICTV ранее писали о том, что Украина готовит новые списки для обмена пленными.

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