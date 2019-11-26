Родственники пленных встретились с представителями ТКГ в Минске

Родственники пленных украинцев встретились с представителями Трехсторонней контактной группы в Минске. Накануне заседания гуманитарной подгруппы они просили способствовать упрощению коммуникации с пленными. Ведь многим запрещают звонки и переписка. И, конечно же, главный вопрос – это освобождение заключенных. Этот вопрос на особом контроле президента и станет одним из главных на встрече Норманнской четверки.

За столом – родственники пленных, Валерия Лутковская и координатор ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Тони Фриш. Такие встречи уже были не раз, но так, в неофициальном формате впервые. Телекамеры впускают на несколько минут, а сам разговор длится почти 2 часа.

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С Екатериной Глондар общались уже после встречи. В руках фото ее дочерей, младшую отец никогда не видел. Кадрового военного Серия Глондаря взяли в плен в Дебальцевском котле 2015 года. Он был в списках на обмен 2017 года, однако террористы в последний момент его имя вычеркнули. А еще запрещают любой контакт с близкими, говорит Сергея сестра Людмила.

Раз в несколько месяцев позволяют только отправлять посылки.

Мужа Юлии – Александр Коринькова – взяли в плен вместе с Сергеем Глондарем.

Последний раз своих близких Юлия, Людмила и Екатерина видели на короткой видео встрече Тони Фриша с пленными этой весной.

Поэтому сегодня они его особенно просили помочь хотя бы пообщаться с самыми дорогими.

Факты ICTV ранее писали о том, что ждет Зеленский от встречи нормандской четверки.

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