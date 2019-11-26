Родичі полонених зустрілися із представниками ТКГ в Мінську

Родичі полонених українців зустрілися із представниками Тристоронньої контактної групи в Мінську. Напередодні засідання гуманітарної підгрупи вони просили сприяти спрощенню комунікації з полоненими. Адже багатьом забороняють дзвінки і листування. І, звісно ж, головне питання – це звільнення ув’язнених. Це питання на особливому контролі президента і стане одним із головних на зустрічі Норманської четвірки.

За столом – родичі полонених, Валерія Лутковська та координатор ОБСЄ у гуманітарній підгрупі Тоні Фріш. Такі зустрічі вже були не раз, але так, у неофіційному форматі вперше. Телекамери впускають на кілька хвилин, а сама розмова триває майже дві години.

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Із Катериною Глондар спілкувалися вже після зустрічі. У руках фото її доньок, молодшу батько ніколи не бачив. Кадрового військового Серія Глондаря взяли в полон у Дебальцівському котлі 2015 року. Він був у списках на обмін 2017 року, однак терористи в останню мить його ім’я викреслили. А ще забороняють будь-який контакт з близькими, каже Сергієва сестра Людмила.

Раз у кілька місяців дозволяють лише надсилати посилки.

Чоловіка Юлії – Олександра Корінькова – взяли в полон разом із Сергієм Глондарем.

Востаннє своїх близьких Юлія, Людмила і Катерина бачили на короткій відео зустрічі Тоні Фріша із полоненими цієї весни.

Тому сьогодні вони його особливо просили допомогти хоча б поспілкуватися з найдорожчими.

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