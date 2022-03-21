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Факты / Видео / Шоу-бизнес / Музыка

Рок для ТРО: Сергей Жадан устроил концерт в бомбоубежище Харькова

Мария Малевская журналист программы Вікна Новини

Раненый, но несокрушимый – так о Харькове говорит писатель Сергей Жадан. Накануне он с друзьями – музыкантами, поэтами и волонтерами – устроил концерт в бомбоубежище, чтобы собрать средства для терробороны.

— Такое удивительное дело — сейчас, на четвертом месяце… Ой, я сказал месяце? Неделе войны видишь, насколько приобрело новый смысл, новый вес в принципе человеческое общение, человеческое тепло. Для нас это тоже имеет определенную терапию. Когда ты собираешься с людьми, которые твои единомышленники, ну не так страшно. Хотя, я думаю, здесь уже давно никому не страшно, – говорит Сергей Жадан.

Устраивать сейчас концерт в поддержку горожан и их защитников на площади – опасно, туда уже прилетали российские ракеты. А поддержка сейчас нужна. Поэтому с помощью трансляции этого концерта собирают деньги для терробороны.

Концерт проводят в безопасном подвале недалеко от центра города. Здесь нет ни поэтов, ни писателей, ни музыкантов, они все сейчас – волонтеры.

– Боятся все, но дело в том, что делать с этим страхом. Я, например, кандидат психологических наук, в частности, писал диссертацию о страхе. Я боюсь, но страх идет параллельно. Я делаю что-то другое, – признается гитарист, подполковник ГСЧС Алексей Косолапов.

В Харькове остается тот, кто сделал сознательный выбор, потому что имеет мотивацию остаться. Или тот, у кого этого выбора нет. И каждый оставшийся – мишень российских ракет. Но страха, говорят, в этом харьковском подвале уже нет – только желание помогать и бороться.

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