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Факти / Відео / Шоу-бізнес / Музика

Рок для ТРО: Сергій Жадан влаштував концерт у бомбосховищі Харкова

Марія Малевська журналіст програми Вікна Новини

Поранений, але незламний – так про Харків каже нині письменник Сергій Жадан. Напередодні він із друзями – музикантами, поетами та волонтерами – влаштував концерт у бомбосховищі, аби зібрати кошти для тероборони.

– Така дуже дивна річ – зараз, на четвертому місяці… Ой, я сказав місяці? Тижні війни бачиш, наскільки набуло нового сенсу, нової ваги в принципі людське спілкування, людське тепло. Для нас це теж має певну таку терапію. Коли ти збираєшся з людьми, з якими ти є однодумцем, ну не так страшно. Хоча, я думаю, тут вже давно нікому не страшно, – каже Сергій Жадан.

Влаштовувати зараз концерт на підтримку містян та їхніх оборонців на майдані – небезпечно, туди вже прилітали російські ракети. А підтримка нині потрібна. Тож за допомогою трансляції цього концерту збирають гроші для тероборони.

Концерт проводять у безпечному підвалі неподалік середмістя. Тут немає ані поетів, ані письменників, ані музикантів, вони всі нині – волонтери.

– Бояться всі, але справа в тому, що робити з цим страхом. Я, наприклад, кандидат психологічних наук, зокрема, писав дисертацію про страх. Я боюсь, але страх іде паралельно. Я роблю щось інше, – зізнається гітарист, підполковник ДСНС Олексій Косолапов.

У Харкові лишається той, хто зробив свідомий вибір, бо має мотивацію лишитися. Або той, хто цього вибору не має. І кожен, хто лишився – мішень російских ракет. Але страху, кажуть, у цьому харківському підвалі, вже немає – лише бажання допомагати та боротися.

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