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Анастасія Рогожінська |

Российская ЦИК утвердила результаты выборов в Госдуму

Российская Центральная избирательная комиссии утвердила результаты парламентских выборов, которые длились три дня — с 17-го по 20 сентября.

Конституционное большинство получила пропутинская партия Единая Россия — 351 место в Госдуме.

Традиционно в нижнюю палату парламента попала так называемая системная оппозиция, которая особо не оппонирует Кремлю — Коммунистическая партия, Справедливая Россия — за правду и ЛДПР во главе с Владимиром Жириновским.

Настоящая оппозиция в парламент не прошла. Активисты же приводят много доказательств фальсификации во время выборов. Однако ЦИК нарушений увидеть не захотела.

В то же время Верховная Рада Украине 22 сентября признала российские выборы незаконными, а саму Госдуму — нелегитимной, так как Кремль организовал голосования во временно оккупированном Крыму.

Также в Ростовскую область на голосование бесплатно свозили жителей временно оккупированных районов Донбасса. По данным российских властей, на выборах проголосовали более 150 тыс. жителей оккупированных территорий.

Кроме того, представитель Еврокомиссии Петер Стано заявил, что ЕС никогда не признает результаты выборов в Госдуму в оккупированном Крыму.

Между тем США и Великобритания также раскритиковали непрозрачность проведения парламентских выборов в России.

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