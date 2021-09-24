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Анастасія Рогожінська |

Російська ЦВК затвердила результати виборів до Держдуми

Російська Центральна виборча комісія затвердила результати парламентських виборів, що тривали три дні – з 17-го до 20 вересня.

Конституційну більшість отримала пропутінська партія Єдина Росія – 351 місце у Держдумі.

Традиційно в нижню палату парламенту потрапила так звана системна опозиція, яка особливо не опонує Кремлю – Комуністична партія, Справедлива Росія – за правду та ЛДПР на чолі з Володимиром Жириновським.

Справжня опозиція в парламент не пройшла. Активісти ж наводять багато доказів про фальсифікації під час виборів. Однак ЦВК порушень побачити не захотіла.

Водночас Верховна Рада України 22 вересня визнала російські вибори незаконними, а саму Держдуму – нелегітимною, бо Кремль організував голосування в тимчасово окупованому Криму.

Також до Ростовської області на голосування безкоштовно звозили жителів тимчасово окупованих районів Донбасу. За даними російської влади, на виборах проголосували понад 150 тис. жителів окупованих територій.

Окрім того, речник Єврокомісії Петер Стано заявив, що ЄС ніколи не визнає результати виборів до Держдуми в окупованому Криму.

Між тим США і Велика Британія також розкритикували непрозорість проведення парламентських виборів в Росії.

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