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Факти / Україна / Політика
Вікторія Гірко |

Рада визнала незаконними результати виборів до Держдуми РФ на окупованих територіях України

верховна рада

Верховна Рада ухвалила постанову №6078 щодо нелегітимності виборів депутатів Державної Думи Російської Федерації 2021 року.

У заяві Верховна Рада визнає такі вибори незаконними, а Державну Думу Російської Федерації – нелегітимною та звертається до міжнародної спільноти із закликом надати оцінку фальсифікованим виборам та фактам незаконного голосування.

Також в ухваленому документі наголошується на порушеннях Росією норм міжнародного гуманітарного права.

Зокрема, це стосується залучення до голосування громадян України з незаконно виданими паспортами Російської Федерації, переміщення населення держави-окупанта на тимчасово окуповані території України та неконтрольований процес перетину міжнародно визнаного державного кордону України.

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