Россия массово арестовывает крымчан: репрессии на полуострове набирают новые обороты

Во временно оккупированном Крыму сегодня 147 жертв политически мотивированного уголовного преследования. Из них 98 – крымские татары. Таковы данные правоохранительной организации Крым SOS.

Большинство из них российские власти присуждают причастность к организации запрещенной в России Хизб ут-Тахрир. Также в Крыму преследуют по делу батальона Номана Челебиджихана. К 2022 году были арестованы шесть человек, их приговорили к срокам от 4 до 10 лет тюрьмы. Однако в этом году количество задержанных удвоилось.

— После полномасштабного вторжения минимум 10 человек были арестованы, семерых задержали в Херсонской области и вывезли в Симферопольское СИЗО. Большинство задержанных – это крымские татары, сообщает аналитик КрымSOS Евгений Ярошенко.

Большинство обвиняли по статье 208 – участие в незаконном вооружении формирования. Однако правозащитники утверждают, что это абсурд, поскольку батальон Номана Челебиджихана сформирован в составе пограничной службы Украины. Этот батальон не участвует в боевых действиях. Даже при аресте его участники с юридической точки зрения квалифицируются как комбатанты, их нельзя преследовать в гражданском суде.

– Российская Федерация нарушала все нормы международного права, в том числе – права прав человека. Совершала военные преступления, в том числе на территории полуострова преследуется коренной крымскотатарский народ, как нелояльная группа, – говорит постоянный представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева.

Еще одна форма преследования – обвинение в якобы хранении оружия. Эту статью приписали журналисту Радио Свобода Владислава Есипенко. Его пытали и требовали сознаться в сотрудничестве с украинскими спецслужбами.

Ранее правозащитники Крыма SOS обнародовали реестр судей, принимающих незаконные приговоры политзаключенным в Крыму. За восемь лет 81 жертву политических преследований суммарно приговорили к заключению на 1002 года и два месяца.

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