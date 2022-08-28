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Росія масово арештовує кримчан: репресії на півострові набувають нових обертів

Оксана Михайлова Журналістка Факти ICTV, ведуча рубрики «Огляд соцмереж» та кореспондентка сайту Андрій Гетьман

У тимчасово окупованому Криму сьогодні 147 жертв політично вмотивованого кримінального переслідування. З них 98 – кримські татари. Такі дані правоохоронної організації Крим SOS.

Більшість із них російська влада присуджує причетність до організації Хізб ут-Тахрір, яка заборонена в Росії. Також у Криму переслідують у справі батальйону Номана Челебіджихана. До 2022 року було заарештовано шістьох осіб, їх засудили на терміни від 4 до 10 років в’язниці. Проте цього року кількість затриманих подвоїлася.

– Після повномасштабного вторгнення мінімум 10 осіб було заарештовано, сімох затримали у Херсонській області та вивезли до Сімферопольського СІЗО. Більшість затриманих – це кримські татари, – повідомляє аналітик КримSOS Євген Ярошенко.

Більшість звинувачували за статтею 208 – участі у незаконному озброєнні формування. Проте правозахисники стверджують, що це абсурд, оскільки батальйон Номана Челебіджихана сформований у складі прикордонної служби України. Цей батальйон не бере участі у бойовій дії. Навіть у разі арешту його учасники з юридичної точки зору кваліфікуються як комбатанти, їх не можна переслідувати в цивільному суді.

– Російська Федерація порушувала всі норми міжнародного права, у тому числі – права прав людини. Вчиняла воєнні злочини, зокрема, на території півострова переслідується корінний кримськотатарський народ, як нелояльна група, – каже постійний представник Президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева.

Ще одна форма переслідування – звинувачення у нібито зберіганні зброї. Цю статтю приписали журналісту Радіо Свобода Владислава Єсипенко. Його катували та вимагали зізнатися у співпраці з українськими спецслужбами.

Раніше правозахисники Крим SOS оприлюднили реєстр суддів, які приймають незаконні вироки політв’язням у Криму. За вісім років 81 жертву політичних переслідувань сумарно засудили до ув’язнення на 1 002 роки та два місяці.

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