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Факты / Мир

Военное наращивание возле Украины: Блинкен и Боррель обсудили координацию действий

Анастасия Гевко редактор ленты
Ентоні Блінкен

Высокий представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили координацию действий в ответ на продолжающееся военное наращивание РФ в Украине и на границе.

– Госсекретарь Блинкен подтвердил, что дальнейшая российская агрессия против Украины будет встречена быстрыми, серьезными и скоординированными последствиями, – говорится в заявлении пресс-секретаря Блинкена Нэда Прайса, которое было распространено 15 января.

Жозеп Боррель также сообщил о разговоре у себя в Twitter.

– Мы продолжаем нашу замечательную координацию и сотрудничество с США по дискуссиям по европейской безопасности, – подчеркнул он.

Кремль сосредоточил более 100 000 военнослужащих вдоль своей границы с Украиной.

Это вызвало опасения, что президент РФ Владимир Путин планирует новое военное вторжение в Украину.

14 января представители американской разведки заявили, что Россия подготовила спецоперацию для того, чтобы оправдать возможное вторжение в Украину.

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Фото: Depositphotos

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