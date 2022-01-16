Военное наращивание возле Украины: Блинкен и Боррель обсудили координацию действий

Высокий представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили координацию действий в ответ на продолжающееся военное наращивание РФ в Украине и на границе.

– Госсекретарь Блинкен подтвердил, что дальнейшая российская агрессия против Украины будет встречена быстрыми, серьезными и скоординированными последствиями, – говорится в заявлении пресс-секретаря Блинкена Нэда Прайса, которое было распространено 15 января.

Жозеп Боррель также сообщил о разговоре у себя в Twitter.

– Мы продолжаем нашу замечательную координацию и сотрудничество с США по дискуссиям по европейской безопасности, – подчеркнул он.

Just had a call with @SecBlinken to inform about the outcome of our informal EU Foreign Ministers meeting yesterday. We continue our excellent coordination and cooperation with the U.S. in regards to the discussions on European security. https://t.co/mDnV7zFXfQ — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) January 15, 2022

Кремль сосредоточил более 100 000 военнослужащих вдоль своей границы с Украиной.

Это вызвало опасения, что президент РФ Владимир Путин планирует новое военное вторжение в Украину.

14 января представители американской разведки заявили, что Россия подготовила спецоперацию для того, чтобы оправдать возможное вторжение в Украину.