Военное наращивание возле Украины: Блинкен и Боррель обсудили координацию действий

Высокий представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили координацию действий в ответ на продолжающееся военное наращивание РФ в Украине и на границе.

Жозеп Боррель также сообщил о разговоре у себя в Twitter.

Just had a call with @SecBlinken to inform about the outcome of our informal EU Foreign Ministers meeting yesterday.

We continue our excellent coordination and cooperation with the U.S. in regards to the discussions on European security. https://t.co/mDnV7zFXfQ

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) January 15, 2022