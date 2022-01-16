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Росія може влаштувати підрив будинків як провокацію – депутат Європарламенту

Наталя Луценко Спеціальна кореспондентка міжнародного відділу програми Факти ICTV

Росія може влаштувати підрив будинків, як провокацію, щоб приховати вторгнення в Україну. Таку думку висловив депутат Європарламенту Радослав Сікорський на своїй сторінці у Twitter.

Він нагадав, як 1999 року Путін змусив працівників ФСБ підірвати багатоповерхівки. Тоді загинуло сотні росіян.

Тому євродепутат думає, що такий сценарій подій теж може бути можливий для нового воєнного вторгнення в Україну.

Також нещодавно Високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель та держсекретар США Ентоні Блінкен провели телефонну розмову. Вони обговорили координацію через нарощування військ біля України.

Блінкен наголосив, що подальша агресія Кремля матиме швидкі, серйозні та скоординовані наслідки. Водночас сторони підтвердили, що відкриті для діалогу з Росією, але не коштом свободи та суверенітету партнерів НАТО.

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