Росія може влаштувати підрив будинків як провокацію – депутат Європарламенту

Росія може влаштувати підрив будинків, як провокацію, щоб приховати вторгнення в Україну. Таку думку висловив депутат Європарламенту Радослав Сікорський на своїй сторінці у Twitter.

Він нагадав, як 1999 року Путін змусив працівників ФСБ підірвати багатоповерхівки. Тоді загинуло сотні росіян.

Тому євродепутат думає, що такий сценарій подій теж може бути можливий для нового воєнного вторгнення в Україну.

Let’s remember how Vladimir Putin created a casus beli for the second Chechen war, the one which catapulted him to the presidency. By getting FSB to blow up apartment blocks with hexogen, killing hundreds of Russians. I would expect a similar pattern with Ukraine. https://t.co/u6SAb69O8A

— Radek Sikorski MEP (@radeksikorski) January 14, 2022