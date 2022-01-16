Росія може влаштувати підрив будинків як провокацію – депутат Європарламенту

Росія може влаштувати підрив будинків, як провокацію, щоб приховати вторгнення в Україну. Таку думку висловив депутат Європарламенту Радослав Сікорський на своїй сторінці у Twitter.

Він нагадав, як 1999 року Путін змусив працівників ФСБ підірвати багатоповерхівки. Тоді загинуло сотні росіян.

Тому євродепутат думає, що такий сценарій подій теж може бути можливий для нового воєнного вторгнення в Україну.

Let’s remember how Vladimir Putin created a casus beli for the second Chechen war, the one which catapulted him to the presidency. By getting FSB to blow up apartment blocks with hexogen, killing hundreds of Russians. I would expect a similar pattern with Ukraine. https://t.co/u6SAb69O8A — Radek Sikorski MEP (@radeksikorski) January 14, 2022

Також нещодавно Високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель та держсекретар США Ентоні Блінкен провели телефонну розмову. Вони обговорили координацію через нарощування військ біля України.

Блінкен наголосив, що подальша агресія Кремля матиме швидкі, серйозні та скоординовані наслідки. Водночас сторони підтвердили, що відкриті для діалогу з Росією, але не коштом свободи та суверенітету партнерів НАТО.

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