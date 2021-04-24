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Росія на півроку закриває три райони Чорного моря

Росія з 24 квітня на півроку закриває для іноземних кораблів три райони Чорного моря навколо тимчасово окупованого Криму. Про це заявили у Міноборони РФ. Повідомляють, що роблять це для проведення військових навчань.

Закритими для судноплавства оголосили райони біля Західного Криму, ділянки акваторії від Севастополя до Гурзуфа, та поблизу берегів Керченського півострова.

МЗС України назвало це грубим порушенням міжнародного судноплавства, а США закликали припинити залякувати кораблі у регіоні.

Нещодавно Росія також обмежила і польоти над частиною окупованого Криму та Чорного моря. Вони мали діяти до 24 квітня.

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