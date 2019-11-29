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Россия назвала ключевую тему нормандской встречи

На встрече Нормандской четверки 9 декабря в Париже главными темами будут: юридический статус оккупированных территорий Донбасса и разведения сил у Золотого, Станицы Луганской и Петровского. Об этом сообщили в российском министерстве иностранных дел. Там надеются, что главы четырех государств обсудят также введение так называемой формулы Штайнмайера. Зато, украинская сторона накануне озвучила другие темы. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, ключевыми вопросами будут возвращения украинских пленных, прекращение огня по всей линии фронта, решение вопроса границы и выборов за украинским законодательством.

Факты ICTV ранее писали о том, что Зеленский и Путин могут обсудить газовый вопрос на нормандском саммите.

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