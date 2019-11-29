Росія назвала ключову тему нормандської зустрічі

На зустрічі Нормандської четвірки 9 грудня в Парижі головними темами будуть: юридичний статус окупованих територій Донбасу і розведення сил біля Золотого, Станиці Луганської та Петрівського. Про це повідомили в російському міністерстві закордонних справ. Там сподіваються, що глави чотирьох держав обговорять також запровадження так званої формули Штайнмаєра. Натомість, українська сторона напередодні озвучила інші теми. За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, ключовими питаннями будуть повернення українських полонених, припинення вогню по всій лінії фронту, вирішення питання кордону і виборів за українським законодавством.

Факти ICTV раніше писали про те, що Зеленський і Путін можуть обговорити газове питання на нормандському саміті.

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