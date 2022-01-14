Россия начала очередные учения у границ Украины: стягивают военную технику

Российская Федерация начала очередную внезапную проверку своих вооруженных сил.

В частности, страна-агрессор планирует проверить возможности своей транспортной инфраструктуры, сообщают Факты ICTV.

Войска перебрасывают на дальние полигоны, объясняя это тем, что готовятся к учениям Восток ­­­­­­­­- 2022.

Российские военные маневры пройдут осенью 2022 года. Согласно разведывательным данным Украины и стран Запада — на границе с нашей страной на сегодняшний день находится примерно 100 тыс. военных РФ.

Кроме того, Кремль проводит учения на территории временно оккупированного Крыма, якобы отрабатывая схему обороны полуострова от атак противника.

Привлекли полсотни единиц специальной техники, в том числе противокорабельные ракетные комплексы.

Напомним, ранее пресс-служба Главного управления разведки Украины сообщила о том, что российские спецслужбы готовят провокации против собственных военных.

По данным ГУР, это делается для того, чтобы обвинить в провокациях украинскую армию.

Как выяснила украинская разведка, поступила команда о приведении личного состава к готовности по первой команде выполнять поставленные задачи.

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