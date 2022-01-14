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Факты / Видео / Мир / Россия

Россия начала очередные учения у границ Украины: стягивают военную технику

Анастасія Мазур ведуча програми Факти Дмитрий Кудрявцев редактор ленты

Российская Федерация начала очередную внезапную проверку своих вооруженных сил.

В частности, страна-агрессор планирует проверить возможности своей транспортной инфраструктуры, сообщают Факты ICTV.

Войска перебрасывают на дальние полигоны, объясняя это тем, что готовятся к учениям Восток ­­­­­­­­- 2022.

Российские военные маневры пройдут осенью 2022 года. Согласно разведывательным данным Украины и стран Запада — на границе с нашей страной на сегодняшний день находится примерно 100 тыс. военных РФ.

Кроме того, Кремль проводит учения на территории временно оккупированного Крыма, якобы отрабатывая схему обороны полуострова от атак противника.

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Привлекли полсотни единиц специальной техники, в том числе противокорабельные ракетные комплексы.

Напомним, ранее пресс-служба Главного управления разведки Украины сообщила о том, что российские спецслужбы готовят провокации против собственных военных.

По данным ГУР, это делается для того, чтобы обвинить в провокациях украинскую армию.

Как выяснила украинская разведка, поступила команда о приведении личного состава к готовности по первой команде выполнять поставленные задачи.

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