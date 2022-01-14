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Факти / Відео / Світ / Росія

Росія розпочала чергові навчання біля кордонів України: стягують військову техніку

Анастасія Мазур ведуча програми Факти Дмитро Кудрявцев редактор стрічки

Російська Федерація розпочала чергову раптову перевірку своїх збройних сил.

Зокрема країна-агресор планує перевірити можливості своєї транспортної інфраструктури, повідомляють Факти ICTV.

Війська перекидають на далекі полігони, пояснюючи це тим, що готуються до навчань Схід 2022.

Російські військові маневри відбудуться восени 2022 року. Згідно з розвідувальними даними України та країн Заходу – на кордоні з нашою країною на сьогоднішній день перебуває приблизно 100 тис. військових РФ.

Крім того, Кремль проводить навчання на території тимчасово окупованого Криму, нібито відпрацьовуючи схему оборони півострова від атак супротивника.

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Залучили півсотні одиниць спеціальної техніки, зокрема протикорабельні ракетні комплекси.

Нагадаємо, раніше прес-служба Головного управління розвідки України повідомила, що російські спецслужби готують провокації проти власних військових.

За даними ГУР, це робиться для того, щоб звинуватити у провокаціях українську армію.

Як з’ясувала українська розвідка, надійшла команда про приведення особового складу до готовності за першим викликом виконувати поставлені завдання.

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