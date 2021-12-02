Россия стягивает войска к границам Украины: откуда может напасть и как реагирует мир

Россия сосредотачивает на границе с Украиной свои войска. Кроме того, президент РФ Владимир Путин вместе с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко договорились о новых военных учениях недалеко от украинских границ.

Всего около 10 тыс. войск перебросили на три десятка полигонов, в частности, на территорию временно оккупированного Крыма. К маневрам присоединили треть сил противовоздушной обороны. Об угрозе эскалации конфликта на востоке Украины – далее в материале Фактов ICTV.

Концентрация российских войск на границе с Украиной – тема, которая находится в центре внимания западных стран уже несколько недель.

Вашингтон предупредил Киев и союзников из НАТО о возможной российской агрессии. Украинская тема была одной из ключевых во время встречи министров иностранных дел НАТО в Риге и министерской встречи ОБСЕ, которая продолжается в Стокгольме.

На полях саммита ОБСЕ глава украинского МИД Дмитрий Кулеба уже встретился с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Он призвал партнеров к противодействию возможной агрессии Кремля.

— Мы продолжаем работать и призываем партнеров подготовить пакет сдерживания, который заставит Путина дважды подумать, прежде чем прибегать к военной силе. И мы не намерены провоцировать их или проводить какие-либо военные действия на Донбассе, — подчеркнул Кулеба.

По разным данным, Россия сосредоточила на границе с Украиной от 90 до 110 тыс. военных. Ближайшие подразделения, в частности, 144 мотострелковая дивизия, находятся в Смоленской и Брянской области в 250-300 км от границы.

Эксперты отметили, что эти данные еще не свидетельствуют о 100% подготовке наступления, пока не происходит другой процесс – накопление материально-технической базы.

— Для этого нужно заранее накопить горюче-смазочные материалы, боеприпасы, медикаменты, еду, теплые вещи. И развернуть полевую систему медицины для приема раненых, – отметил военный эксперт Олег Жданов.

Пока бои продолжаются на дипломатическом уровне. Госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым призвал Россию прекратить эскалацию.

— США предпочитают стабильные и предсказуемые отношения между нашими странами. Мы очень четко заявили, что в последние недели обеспокоены планами России по возобновлению агрессии против Украины, которая сдвинет нас в прямом противоположном направлении. Если Россия решит продлить конфронтацию, это будет иметь серьезные последствия, — подчеркнул госсекретарь США Энтони Блинкен.

В то же время Лавров недвусмысленно намекнул, чего хочет достичь Россия игрой мышцами. По его мнению, Киев якобы должен напрямую “начать переговоры с ОРДЛО и оставить попытки вступить в НАТО”.

Глава Пентагона Ллойд Остин сравнил Россию с СССР за действия и позицию. Он заявил, что США не допустят вторжения Советского союза в Украину.

Любой ответ Вашингтона на агрессивные действия Кремля скоординируют с международными партнерами. Они тоже готовы действовать, чтобы остановить Москву.

Остин подчеркнул, что дальнейшая агрессия против Украины приведет к новым, еще более мощным санкциям против Москвы. И для этого Вашингтон применит лучшие методы.

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