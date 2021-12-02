Росія стягує війська до кордонів України: звідки може напасти та як реагує світ

Росія зосереджує на кордоні з Україною свої війська. Крім того, президент РФ Володимир Путін разом з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком домовилися про нові військові навчання неподалік українських кордонів.

Загалом приблизно 10 тис. військ перекинули на три десятки полігонів, зокрема, на територію тимчасово окупованого Криму. До маневрів долучили третину сил протиповітряної оборони. Про загрозу ескалації конфлікту на сході України – далі у матеріалі Фактів ICTV.

Концентрація російських військ на кордоні з Україною – тема, яка перебуває в центрі уваги західних країн вже декілька тижнів.

Вашингтон попередив Київ та союзників з НАТО про можливу російську агресію. А українська тема була однією з ключових під час зустрічі міністрів закордонних справ НАТО у Ризі та міністерській зустрічі ОБСЄ, що зараз триває в Стокгольмі.

На полях саміту ОБСЄ очільник українського МЗС Дмитро Кулеба вже зустрівся із державним секретарем США Ентоні Блінкеном. Він закликав партнерів до протидії можливій агресії Кремля.

– Ми продовжуємо працювати та закликаємо партнерів підготувати пакет стримування, який змусить Путіна двічі подумати, перш ніж вдаватися до військової сили. І ми не маємо наміру провокувати їх чи проводити будь-які військові дії на Донбасі, – наголосив Кулеба.

За різними даними, Росія зосередила на кордоні з Україною від 90 до 110 тис. військових. Найближчі підрозділи, зокрема, 144 мотострілкова дивізія, перебувають у Смоленській і Брянській області за 250-300 км від кордону.

Експерти зауважили, що ці дані ще не свідчать про 100% підготовку наступу, поки не відбувається інший процес – накопичення матеріально-технічної бази.

– Для цього потрібно заздалегідь накопичити паливно-мастильні матеріали, боєприпаси, медикаменти, їжу, теплі речі. І розгорнути польову систему медицини для прийому поранених, – зазначив військовий експерт Олег Жданов.

Поки що бої тривають на дипломатичному рівні. Держсекретар США Ентоні Блінкен під час зустрічі з очільником російського МЗС Сергієм Лавровим закликав Росію припинити ескалацію.

– США надають перевагу стабільним та передбачуваним відносинам між нашими країнами. Ми дуже чітко заявили, що в останні тижні стурбовані планами Росії щодо поновлення агресії проти України, яка зрушить нас у прямому протилежному напрямку. Якщо Росія вирішить продовжити конфронтацію, це матиме серйозні наслідки, – наголосив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Водночас Лавров недвозначно натякнув, чого хоче досягнути Росія грою м’язами. На його думку, Київ начебто має напряму “почати переговори з ОРДЛО та залишити спроби вступити до НАТО”.

Очільник Пентагону Ллойд Остін порівняв Росію з СРСР за дії та позицію. Він заявив, що США не допустять вторгнення Радянського союзу до України.

Будь-яку відповідь Вашингтона на агресивні дії Кремля скоординують з міжнародними партнерами. Вони теж готові діяти, щоб зупинити Москву.

Остін наголосив, що подальша агресія проти України призведе до нових, ще потужніших санкцій проти Москви. І для цього Вашингтон застосує свої найкращі методи.

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