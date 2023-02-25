Россия отняла жизнь и сломала судьбы: как украинцы борются за свободу страны

Через год полномасштабного вторжения наши жизни перевернулись, наша страна вздрогнула. Россия отняла жизнь многих наших людей, сломала судьбы целых семей, отняла у нас возможность смеяться, наши мечты и планы.

Но под этим безумным давлением агрессии изменилась и Украина, и весь мир. Мы стали еще более сплоченными, еще более человечными.

Мы можем достать горючее, генераторы и зажечь свет даже когда кажется, что полная тьма. Будь храбр как Украина — этот лозунг сегодня для всего мира. И этот лозунг о нас с вами.

Украина бьется гораздо дольше, чем прогнозировали мировые аналитики.

В первые часы по всей стране стали на защиту добровольцы и терробороны, а украинские пилоты в феврале-марте сами закрыли небо.

— Ребята сразу из дома прыгали в самолеты, выводили самолеты из-под удара, мы спасли все наши самолеты, — рассказывает Евгений Булацик, командир 7 бригады тактической авиации.

За этот февраль год наша армия не раз удивляла мир и меняла его взгляды. В Киев шла российская колонна протяженностью 60 километров – разбили. Недосягаемым был Змеиный – и армейцы отбуксировали гаубицы на баржах в море и из воды атаковали. Нам не спешили помочь самым простым оружием, а сейчас имеем HIMARS, Patriot и танки.

За этот год мы выдержали и переломили не один фронт. Топливный – один из них. За первый месяц россияне уничтожили 30 крупнейших нефтебаз, сожгли 100 тысяч тонн горючего. Был риск нас заблокировать, но украинский бизнес и члены правительства сделали невероятное. За руль бензовозов садились офисные работники и автогонщики.

— По Рейну, на самоходных баржах спускали это в Германию, там сливали и грузили уже на железнодорожные вагоны, везли в Украину. Это логистика, которая никому в голову не могла прийти, украинцы это сделали, – Сергей Куюн.

Мир удивлялся и тому, как украинцы удержали энергетический фронт. Благодаря героизму энергетиков система выжила после многочисленных массированных атак. Свет возвращали и в мороз, и в снег. Об изобретательных решениях наших инженеров хочет узнать весь западный мир.

— Это как с военными, так и с энергетиками. Мы будем после войны рассказывать всей Европе, как конфигурировать в условиях военного кризиса, в условиях атак на инфраструктуру. Мы будем влиять на то, как будут развиваться энергетические системы всего мира, – Александр Харченко.

Свою месть украинцы превратили в пожертвования для армии: покупают байрактары, спутники, спартаны. Большой бизнес в первые дни отдал армии все, что имел, волонтерам переводили миллиарды гривен, десятками тысяч долларов приносили наличные деньги, лишь бы помочь армии. Украинцы показали самое высокое проявление человечности.

– Сегодня мы поддерживаем совершенно незнакомых людей, которых мы никогда вчера не видели. Когда люди делились водой и лекарствами, это честно говоря, очень серьезная вещь, – Либанова.

Война в Украине спровоцировала тектонические геополитические изменения. Система безопасности распалась. Запад осознал высокую цену дешевого российского газа. А юридические инстанции физически не могут охватить все совершенные Россией преступления.

– Постепенно приходит осознание людей в других странах мира, которые смотрят на эту войну о том, что они живут в иллюзии, что в нашем мире есть международная система мира и безопасности, оказывается, она не работает, что вся система ООН не может остановить российские зверства , – Матвийчук, Нобелевская лауреатка Мира.

Через год радикально изменила риторику Германия. И даже решилась передать танки. Нас сочувственно похлопывали по плечу и давали 3 дня, мол, готовьтесь к новой реальности, а сейчас восхищаются и уважают. Свое новое место в новом мире Украина борется сама.

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