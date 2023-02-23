О первых часах 24 февраля и почему Зеленский даже под угрозой покушений не покинул Киев: Подоляк о начале войны

Февраль, 23 в 18:20

Накануне годовщины вторжения РФ в Украину советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк дал Фактам ICTV большое интервью, в котором рассказал, каким он помнит 24 февраля, какие самые большие риски были тогда, и почему президент Украины Владимир Зеленский не покинул страну, несмотря на риск покушений.

24 февраля глазами власти

Подоляк говорит, утром 24 февраля не было понятно, будет ли Россия наносить авиационные удары по тем или иным зданиям, в том числе и в Киеве.

– Потому что вы понимаете, что план “А” – это единственный план, который они наработали, он касался того, чтобы десантироваться, захватить центр города, правительственный квартал или уничтожить правительственный квартал. Это имело символическое значение для российской спецоперации. То есть они считали, что захватят посредством десантирования тот или иной аэродром, центр Киева или уничтожат его. И это будет означать падение в принципе государственной инфраструктуры в Украине, очень быстро. Но понятно, что никаких других планов у них не было, – говорит он.

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Кроме того, по словам советника, оккупанты “думали, что если будет сопротивление в Киеве, то они его уничтожат”.

По словам Подоляка, президент Украины даже на минуту не сомневался, что останется в Киеве.

– Было только одно – мы остаемся и президент, кстати, об этом сказал. Вот закончилось заседание Совета национальной безопасности и обороны, где были приняты важные решения, это 7-8 утра уже было, после этого были звонки международного характера, после этого президент собрал определенное количество людей и сказал, что я остаюсь здесь, – добавляет он.

О планах Кремля относительно Киева

Подоляк отметил, что в первые дни, в первые недели говорили о вероятности нанесения удара по центру Киева.

– На мой взгляд то, что президент остался в Киеве, и демонстративно остался, и партнерам сказал, что он здесь обязательно останется. И сделал потом, вы помните, видео. Это очень важно было и это не только вопрос психологии, это вопрос символизма. На первых этапах войны важен символизм – что вы будете делать, насколько вы возьмете на себя ответственность, насколько вы не боитесь искренне, действительно искренне не боитесь происходящего, – говорит советник президента.

Он также добавил, что украинские власти понимали – Россия попытается символически поразить именно Киев.

– Это все не имело значения по всей территории, безусловно. Там были тяжелые бои, но с точки зрения информационной, с точки зрения символизма, безусловно, было важно поразить именно центр Киева. А также уничтожить правительство Украины, или чтобы оно убежало. В полном объеме он (Зеленский. – Ред.) понимал, что это значит для того типа войны, который мы увидели утром 24 февраля, – рассказывает советник.

Подоляк говорит, что все “понимали, что Россия хочет унизить Украину”.

– Это было сразу понятно. С первых обстрелов территории Украины. Почему? Потому что Россия демонстративно сказала, это мой задний двор, я буду там делать все, что захочу, никакого международного права не существует, мы будем обстреливать, убивать. Они зашли в другую страну, на другую территорию, не имея на это никаких оснований. Почему они будут максимально жестоко наказаны в результате этой войны, потому что они не имели никаких оснований для этого.

Вся эта пропагандистская риторика, она действительно влияла на европейские сообщества с 2014-го по 2022 год. Сегодня, после года такого полномасштабного вторжения и эффективной обороны Украины, это уже не влияет ни на кого. И было важно в первый день это понять. И президент это понимал, во-первых, что Россия хочет нас унизить, во-вторых, что Россия хочет показать, чтобы никто не вмешивался, потому что она в любом случае уничтожит Украину – как суверенный институт, как суверенное государство. Третье, что в Украине некому оборонять страну. Это они хотели показать, – отмечает он.

Как охраняли правительственный квартал

Советник главы ОП говорит, что в первые два-три часа после начала полномасштабного вторжения все службы Украины очень эффективно сотрудничали, чтобы не допустить покушений на жизнь президента Украины Владимира Зеленского.

– Помните, опять же первый день, когда постоянно говорили, что будет уничтожение президента, что покушаются на президента, диверсионные группы работали по периметру правительственного квартала. Кстати, очень эффективно сработали наши спецслужбы и управление государственной охраны, и Служба безопасности Украины. Отдельно Альфа и, безусловно, ГУР работал на эффективном уровне. То есть все работали и Национальная полиция, очень быстро заблокировавшая правительственный квартал. И все это было под контролем уже через час, два, три после того, как началось вторжение, – говорит он.

Кроме того, происходил максимально жесткий мониторинг со стороны спецслужб территорий, правительственного квартала, быстро были построены блокпосты, быстро заведена Нацполиция.

– Для того, чтобы на дальних подступах оттеснять, любые странные вещи был минимизирован трафик, человеческий трафик в квартале. И постоянно были определенные задержания. Безусловно, все, что происходило мы, конечно, расскажем после войны, ну, потому что есть определенные элементы безопасности, которые нужно соблюдать, но действительно были прямые контакты, столкновения с людьми, которые имели определенные российские задачи в этом квартале, – объясняет советник ОП.

Но, по его мнению, об этом в будущем должны рассказать “люди, непосредственно принимавшие участие, профессионалы, которые четко понимали, что они делали” – Альфа, управление государственной охраны, Нацполиция.

– На мой взгляд, вообще город был тотально взят под контроль, несмотря на большую проблему под названием вторжения, в считанные часы 24 февраля. Страха не было, было понимание всех рисков, и была необходимость находиться прямо здесь и сейчас – это было важно для Украины. Украина всегда любит видеть лидера, который готов быть до конца рядом. И быть в центре событий, не где-то там и давать советы, а быть в центре событий. Именно этот символизм, на мой взгляд, достаточно сильно морализовал и мобилизовал украинское общество, – говорит Подоляк.

Почему Украину не сломить?

Подоляк считает, что главная причина устойчивости нашего государства – это общество, это люди.

– Почему Украину нельзя сломить в принципе, потому что у нас очень мощный горизонтальный каркас общества. Оно в любом случае будет выполнять огромный объем функций, необходимых для выживания. Требовались выживание, переформатирование системы управления как таковой и генерация возможности наращивать сопротивление – это все было заложено в первые часы войны, а не в первые недели или месяцы, – говорит советник.