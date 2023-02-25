Росія відібрала життя та зламала долі: як українці борються за свободу країни

За рік повномасштабного вторгнення наші життя перевернулися, наша країна здригнулася. Росія відібрала життя багатьох наших людей, зламала долі цілих родин, відібрала в нас можливість сміятися, наші мрії й плани.

Але під цим шаленим тиском агресії, змінилася й Україна, і весь світ. Ми стали ще більш згуртовані, ще більш людяні.

Ми можемо дістати пальне, генератори й запалити світло навіть коли здається, що повна темрява. Будь хоробрим як Україна — це гасло сьогодні для всього світу. І це гасло про нас із вами.

Україна б’ється значно довше, аніж прогнозували світові аналітики.

У перші години по всій країні стали на захист добровольці й тероборона, а українські пілоти в лютому-березні самі закрили небо.

– Хлопці одразу з дому стрибали в літаки, виводили літаки з-під удару, ми тоді врятували всі наші літаки, – розповідає Євген Булацик, командир 7 бригади тактичної авіації.

За цей лютий рік наша армія не раз дивувала світ і змінювала його погляди. На Київ ішла російська колона завдовжки 60 кілометрів – розбили.

Недосяжним був Зміїний – та армійці відбуксирували гаубиці на баржах у море і з води атакували. Нам не поспішали допомогти найпростішою зброєю, а нині маємо HIMARS, Patriot й танки.

За цей рік ми витримали й переламали не один фронт. Паливний — один із них. За перший місяць росіяни знищили 30 найбільших нафтобаз, спалили 100 тисяч тонн пального.

Був ризик нас заблокувати, та український бізнес і урядовці зробили неймовірне. За кермо бензовозів сідали офісні працівники й автогонщики.

– По Рейну, на баржах самохідних спускали це в Німеччину, там зливали і вантажили вже на залізничні вагони, везли в Україну. Це логістика, яка нікому в голову не могла прийти, українці це зробили, – Сергій Куюн.

Світ дивувався і тому, як українці втримали енергетичний фронт. Завдяки героїзму енергетиків система вижила після численних масованих атак. Світло повертали й в мороз, і в сніг. Про винахідливі рішення наших інженерів хоче дізнатися весь західний світ.

– Це як із військовими, так само і з енергетиками. Ми будемо після війни розповідати всій Європі, яким чином конфігурувати в умовах військової кризи, в умовах атак на інфраструктуру. Ми будемо впливати на те, як будуть розвиватися енергетичні системи всього світу, – Олександр Харченко.

Свою помсту українці перетворили на пожертви для армії: купують байрактари, супутники, спартани. Великий бізнес у перші дні віддав армії все що мав, волонтерам переказували мільярди гривень, дестяками тисяч доларів приносили готівки, аби лише допомогти армії. Українці показали найвищий прояв людяності.

– Сьогодні ми підтримуємо абсолютно незнайомих людей, яких ми ніколи вчора не бачили. Коли люди ділилися водою і ліками, це чесно кажучи, дуже серйозна річ, – Лібанова.

Війна в Україні спровокувала тектонічні геополітичні зміни. Система безпеки розпалася. Захід усвідомив високу ціну дешевого російського газу. А юридичні інстанції фізично не можуть охопити всі вчинені Росією злочини.

– Поступово приходить усвідомлення людей в інших країнах світу, які дивляться на цю війну про те, що вони живуть в ілюзії, що в нашому світі є міжнародна система миру й безпеки, виявляється, вона не працює, що вся система ООН не може зупинити російські звірства, – Матвійчук, Нобелівська лауреатка Миру.

За рік радикально змінила риторику Німеччина. І навіть наважилась передати танки. Нас співчутливо поплескували по плечу і давали 3 дні, мовляв, готуйтесь до нової реальності, а нині захоплюються і шанують. Своє нове місце в новому світі Україна виборює сама.

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