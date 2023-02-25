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Росія відібрала життя та зламала долі: як українці борються за свободу країни

Оксана Михайлова Журналістка Факти ICTV, ведуча рубрики «Огляд соцмереж» та кореспондентка сайту

За рік повномасштабного вторгнення наші життя перевернулися, наша країна здригнулася. Росія відібрала життя багатьох наших людей, зламала долі цілих родин, відібрала в нас можливість сміятися, наші мрії й плани.

Але під цим шаленим тиском агресії, змінилася й Україна, і весь світ. Ми стали ще більш згуртовані, ще більш людяні.

Ми можемо дістати пальне, генератори й запалити світло навіть коли здається, що повна темрява. Будь хоробрим як Україна — це гасло сьогодні для всього світу. І це гасло про нас із вами.

Україна б’ється значно довше, аніж прогнозували світові аналітики.

У перші години по всій країні стали на захист добровольці й тероборона, а українські пілоти в лютому-березні самі закрили небо.

– Хлопці одразу з дому стрибали в літаки, виводили літаки з-під удару, ми тоді врятували всі наші літаки, – розповідає  Євген Булацик, командир 7 бригади тактичної авіації.

За цей лютий рік наша армія не раз дивувала світ і змінювала його погляди. На Київ ішла російська колона завдовжки 60 кілометрів – розбили.

Недосяжним був Зміїний – та армійці відбуксирували гаубиці на баржах у море і з води атакували. Нам не поспішали допомогти найпростішою зброєю, а нині маємо HIMARS, Patriot й танки.

За цей рік ми витримали й переламали не один фронт. Паливний — один із них. За перший місяць росіяни знищили 30 найбільших нафтобаз, спалили 100 тисяч тонн пального.

Був ризик нас заблокувати, та український бізнес і урядовці зробили неймовірне. За кермо бензовозів сідали офісні працівники й автогонщики.

– По Рейну, на баржах самохідних спускали це в Німеччину, там зливали і вантажили вже на залізничні вагони, везли в Україну. Це логістика, яка нікому в голову не могла прийти, українці це зробили, – Сергій Куюн.

Світ дивувався і тому, як українці втримали енергетичний фронт. Завдяки героїзму енергетиків система вижила після численних масованих атак. Світло повертали й в мороз, і в сніг. Про винахідливі рішення наших інженерів хоче дізнатися весь західний світ.

– Це як із військовими, так само і з енергетиками. Ми будемо після війни розповідати всій Європі, яким чином конфігурувати в умовах військової кризи, в умовах атак на інфраструктуру. Ми будемо впливати на те, як будуть розвиватися енергетичні системи всього світу, – Олександр Харченко.

Свою помсту українці перетворили на пожертви для армії: купують байрактари, супутники, спартани. Великий бізнес у перші дні віддав армії все що мав, волонтерам переказували мільярди гривень, дестяками тисяч доларів приносили готівки, аби лише допомогти армії. Українці показали найвищий прояв людяності.

– Сьогодні ми підтримуємо абсолютно незнайомих людей, яких ми ніколи вчора не бачили. Коли люди ділилися водою і ліками, це чесно кажучи, дуже серйозна річ, – Лібанова.

Війна в Україні спровокувала тектонічні геополітичні зміни. Система безпеки розпалася. Захід усвідомив високу ціну дешевого російського газу. А юридичні інстанції фізично не можуть охопити всі вчинені Росією злочини.

– Поступово приходить усвідомлення людей в інших країнах світу, які дивляться на цю війну про те, що вони живуть в ілюзії, що в нашому світі є міжнародна система миру й безпеки, виявляється, вона не працює, що вся система ООН не може зупинити російські звірства, – Матвійчук, Нобелівська лауреатка Миру.

За рік радикально змінила риторику Німеччина. І навіть наважилась передати танки. Нас співчутливо поплескували по плечу і давали 3 дні, мовляв, готуйтесь до нової реальності, а нині захоплюються і шанують. Своє нове місце в новому світі Україна виборює сама.

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