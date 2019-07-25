Россия возобновляет рейсы “гумконвоев” на Донбасс

Россия решила восстановить на Донбасс рейсы так называемых гумконвоев. Наемники уже ожидают первую за полгода колонну.

Террористы говорят, что там должны быть медикаменты. Однако практика предыдущих “гумконвоев” показывает, что в машинах – боеприпасы и оружие.

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Пока же на передовой тишина, наши военные не теряют бдительности.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как на Донбасс вторгся очередной российский “гумконвой”.

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