Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна

Росія відновлює рейси “гумконвоїв” на Донбас

Росія вирішила відновити на Донбас рейси так званих гумконвоїв. Найманці вже очікують першу за півроку колону.

Терористи кажуть, що там мають бути медикаменти. Однак практика попередніх “гумконвоїв” показує, що в машинах – боєприпаси і зброя.

Читайте: Російський “гумконвой” доставив бойовикам військове обладнання – розвідка

Поки що ж на передовій тиша, наші військові не втрачають пильності.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як на Донбас вторгся черговий російський “гумконвой”.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

У Росії затримали судно під прапором Молдови з українцями на борту
Призовники від 8 до 35 років: військові збори на окупованому Донбасі
КНДР затримала російське судно з 17 моряками
У Росії згорів дитячий табір – є загиблі
Ощадбанк стягне з Росії $1,3 млрд за втрачені в Криму активи
Вибух міг статися через заміну українських деталей – ЗМІ про причину аварії Лошарика
Порушив міжнародні договори: Південна Корея відкрила попереджувальний вогонь по літаку РФ
Бойовики 26 разів обстріляли позиції ЗСУ – двоє військових загинули

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка