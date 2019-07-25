Росія відновлює рейси “гумконвоїв” на Донбас

Росія вирішила відновити на Донбас рейси так званих гумконвоїв. Найманці вже очікують першу за півроку колону.

Терористи кажуть, що там мають бути медикаменти. Однак практика попередніх “гумконвоїв” показує, що в машинах – боєприпаси і зброя.

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Поки що ж на передовій тиша, наші військові не втрачають пильності.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як на Донбас вторгся черговий російський “гумконвой”.

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