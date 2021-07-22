Разбитые авто и заблокированные квартиры: как в Одессе борются с последствиями непогоды
21 июля в Одессе бушевала разрушительная стихия: ночью выпала более чем двухмесячная норма осадков. В последний раз такое видели почти 40 лет назад.
На улице Дерибасовской потоки снесли летние площадки, на курортной Аркадии вода сбивала с ног пешеходов, а больше всего затопило улицы Генуэзскую и Балковскую.
Шквальный ветер повалил почти сотню деревьев, которые разбили машины, оборвали электролинии и побили крыши.
Жители некоторых домов оказались заблокированными.
— Не знаю, как из квартиры теперь выходить. Сломалась крыша, машина разбилась, ураган повалил гнилые деревья, — пожаловалась на непогоду одесситка.
На Молдаванке из-за непогоды обрушилась стена старого здания. Под завалами оказались четыре машины, которые были здесь припаркованы.
— Слышали ночью, что сигнализация сработала. Утром узнал, что теперь у меня кабриолет последней модели, — рассказал владелец поврежденного автомобиля.
Ночной ливень в Одессе затопил немало парковок, где ливневые канализации не выдержали давления. На улице Атамана Головатого посреди огромного озера заглохла маршрутка с пассажирами.
По словам мэра Геннадия Труханова, из-за мощного ливня Одесса оказалась на грани катастрофы.
Хаджибейский лиман поднялся до уровня дамбы, по которой пролегает дорога: если бы ее прорвало, стена воды полностью залила бы несколько районов.