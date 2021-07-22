Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Відео / Україна / Суспільство
Наташа Тарчевська |

Розбиті авто і заблоковані квартири: як в Одесі боряться з наслідками негоди

21 липня в Одесі вирувала руйнівна стихія: вночі випала більш ніж двомісячна норма опадів. Востаннє таке тут бачили майже 40 років тому.

На вулиці Дерибасівській потоки знесли літні майданчики кавярень, на курортній Аркадії вода збивала з ніг пішоходів, а найбільше затопило вулиці Генуезьську і Балківську.

Читайте
Непритомного несла течія: в Одесі після зливи зник чоловік, його могло затягнути у море

Шквальний вітер повалив майже сотню дерев, які потрощили машини, обірвали електролінії і побили дахи.

Мешканці деяких будинків опинилися заблокованими.

– Не знаю, як з квартири тепер виходити. Зламався дах, машина розбилася, ураган повалив гнилі дерева, – поскаржилася на негоду одеситка.

На молдованці через негоду обвалилася стіна старої будівлі. Під завалами опинилися 4 машини, що були тут припарковані.

– Чули вночі, що сигналізація спрацювала. Зранку дізнався, що тепер маю кабріолет останньої моделі, – розповів власник понівеченого автомобіля.

Нічна злива в Одесі затопила чимало парковок, де зливові каналізації не витримали тиску. На вулиці Отамана Головатого посеред величезного озера заглохла маршрутка з пасажирами.

За словами мера Геннадія Труханова, через потужну зливу Одеса опинилася на межі катастрофи.

Хаджибейський лиман піднявся до рівня дамби, якою пролягає дорога: якби її прорвало, стіна води повністю залила б кілька районів.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Непритомного несла течія: в Одесі після зливи зник чоловік, його могло затягнути у море
Непритомного несла течія: в Одесі після зливи зник чоловік, його могло затягнути у море
Хотів помститися за образи: на Одещині чоловік розкопав могилу загиблого товариша
Хотів помститися за образи: на Одещині чоловік розкопав могилу загиблого товариша
Повінь в Одесі: негода повалила дерева, електрика працює з перебоями
Повінь в Одесі: негода повалила дерева, електрика працює з перебоями
Води по коліно: на Закарпатті затопило три населених пункти
Води по коліно: на Закарпатті затопило три населених пункти
Одесит ледь не заморив голодом 16-річного сина через “духовні практики”
Одесит ледь не заморив голодом 16-річного сина через “духовні практики”
Шестеро загиблих і двоє зниклих безвісти: в Туреччині зійшли селеві потоки
Шестеро загиблих і двоє зниклих безвісти: в Туреччині зійшли селеві потоки
У Польщі лютує негода: буревій затопив вулиці і пошкодив залізничні колії
У Польщі лютує негода: буревій затопив вулиці і пошкодив залізничні колії
Потоп у Черкасах: вода затопила будинки, люди залишилися без світла
Потоп у Черкасах: вода затопила будинки, люди залишилися без світла
Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка