Розбиті авто і заблоковані квартири: як в Одесі боряться з наслідками негоди

21 липня в Одесі вирувала руйнівна стихія: вночі випала більш ніж двомісячна норма опадів. Востаннє таке тут бачили майже 40 років тому.

На вулиці Дерибасівській потоки знесли літні майданчики кавярень, на курортній Аркадії вода збивала з ніг пішоходів, а найбільше затопило вулиці Генуезьську і Балківську.

Шквальний вітер повалив майже сотню дерев, які потрощили машини, обірвали електролінії і побили дахи.

Мешканці деяких будинків опинилися заблокованими.

– Не знаю, як з квартири тепер виходити. Зламався дах, машина розбилася, ураган повалив гнилі дерева, – поскаржилася на негоду одеситка.

На молдованці через негоду обвалилася стіна старої будівлі. Під завалами опинилися 4 машини, що були тут припарковані.

– Чули вночі, що сигналізація спрацювала. Зранку дізнався, що тепер маю кабріолет останньої моделі, – розповів власник понівеченого автомобіля.

Нічна злива в Одесі затопила чимало парковок, де зливові каналізації не витримали тиску. На вулиці Отамана Головатого посеред величезного озера заглохла маршрутка з пасажирами.

За словами мера Геннадія Труханова, через потужну зливу Одеса опинилася на межі катастрофи.

Хаджибейський лиман піднявся до рівня дамби, якою пролягає дорога: якби її прорвало, стіна води повністю залила б кілька районів.

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