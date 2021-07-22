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Факты / Происшествия
Наташа Тарчевська |

Снесло потоком с улицы: в Одессе после ливня ищут мужчину, его могло затянуть в море

Шторм_море_океан

В Одессе во время ночного ливня мужчину смыло течением и отнесло к морю. Инцидент произошел возле ресторана Ассоль на пляже Аркадия.

Случайный очевидец успел снять видео, на котором тело полураздетого взрослого мужчины течение несет по улицам вблизи пляжа.

— Пока тело не обнаружили. Осмотр прибрежной зоны и акватории продолжается, — сообщили журналистам в Одесском горсовете.

Пользователи соцсетей скептически оценивают видео: после такой непогоды мужчина, вероятно, мог погибнуть.

На кадрах видео заметно, что пострадавший даже не пытается сопротивляться, это может свидетельствовать, что он потерял сознание.

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