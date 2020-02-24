Разгребают медикаменты. Украинка рассказала о панике в Италии из-за коронавируса

В Италии трое погибших из-за коронавируса, всего в стране зафиксировали уже 153 случая заболевания. В Италии только официально проживает более 240 тыс. украинцев, вместе с работниками эта цифра может доходить до 1 млн. Но пока о больных среди украинцев не сообщают.

Между тем в десяти муниципалитетах недалеко от Милана объявили чрезвычайное положение. В стране прекратили занятия в школах, отменили или перенесли немало массовых мероприятий. Временно прекратил работу театр Ла Скала, закрыли ярмарки и музеи. Дом Армани демонстрировал свои новинки в пустом зале. Также приостановили спортивные соревнования и проведения знаменитого Венецианского фестиваля. Его участники не верят, что такое возможно. Детали в сюжете Сергея Силина.

Напомним, в румынском городе Бекет состоялись протесты против размещения на карантин приезжих из Италии румын.

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