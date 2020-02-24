Не только Новые Санжары: в Румынии протестуют из-за эвакуации граждан из Италии

В румынском городе Бекет в воскресенье, 23 февраля, состоялись протест против размещения на карантин приезжих из Италии румын.

179 человек должны прибыть рейсом в аэропорт Крайова из Бергамо.

Однако около 50 человек протестовали у стен местной администрации города Бекет по поводу размещения на карантин граждан Румынии, которые возвращаются из Италии.

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Все лица с самолета будут проверены врачами-специалистами инфекционной больницы в уезде.

Те, кто приезжает из итальянских карантинных районов, будут приняты в карантинный центр почти в 100 километрах от Крайовы, если у них появятся симптомы заболевания.

Все пассажиры дадут показания, в которых укажут районы, откуда они приехали, а тех, кто контактировал с районами, пораженными коронавирусом, доставят на автобусе в город Бечет, где их разместят в школе-интернате местной средней школы.

Напомним, вспышка коронавируса произошла на севере Италии. Поэтому в этих регионах ввели ограничения на передвижение.

Источник: DIGI24