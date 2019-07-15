Разгромила соперниц: чемпионка Уимблдона Дария Снигур вернулась в Украину

Юниорский кубок самого престижного теннисного турнира на травяном покрытии – Уимблдона, вернулся в Украину. Дария Снигур повторила успех Елены Бондаренко, выиграв в Уимблдоне соревнования среди девушек до 18 лет.

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Киевлянка стала четвертой в истории Украины, кому удалось получить юниорский трофей серии Грэнд Слэм после Свитолиной, Бондаренко и Костюк.

На пути к решающему матчу Уимблдона 17-летняя Снигур разгромила первую ракетку турнира Эмму Наварро из США, а в финале за два сета переиграла еще одну американку Алексу Ноэль. Этим триумфом Дария завершила свои выступления среди юниоров и начинает взрослую теннисную карьеру.

Напомним, украинские синхронистки взяли золото на Чемпионате мира в Южной Корее.

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