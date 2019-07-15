Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Спорт

Разгромила соперниц: чемпионка Уимблдона Дария Снигур вернулась в Украину

Юниорский кубок самого престижного теннисного турнира на травяном покрытии – Уимблдона, вернулся в Украину. Дария Снигур повторила успех Елены Бондаренко, выиграв в Уимблдоне соревнования среди девушек до 18 лет.

Читайте: 5-часовой финал и 5-й кубок: Джокович выиграл Уимблдон

Киевлянка стала четвертой в истории Украины, кому удалось получить юниорский трофей серии Грэнд Слэм после Свитолиной, Бондаренко и Костюк.

На пути к решающему матчу Уимблдона 17-летняя Снигур разгромила первую ракетку турнира Эмму Наварро из США, а в финале за два сета переиграла еще одну американку Алексу Ноэль. Этим триумфом Дария завершила свои выступления среди юниоров и начинает взрослую теннисную карьеру.

Напомним, украинские синхронистки взяли золото на Чемпионате мира в Южной Корее.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

5-часовой финал и 5-й кубок: Джокович выиграл Уимблдон
Очень рад за нее – отец Дарьи Снигур поделился впечатлениями от победы дочери
Чемпионка в 14 лет: что известно о Дарье Снигур
Украинская теннисистка Дарья Снигур победила в финале юниорского Уимблдона
Свитолина без шансов проиграла Халеп и покинула Уимблдон
Ястремская претендует на звание Открытие Уимблдона
Свитолина вышла в полуфинал Уимблдона впервые в карьере
Серену Уильямс оштрафовали на $10 тыс. за порчу газона Уимблдона

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка