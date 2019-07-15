Розгромила суперниць: чемпіонка Вімблдону Дарія Снігур повернулася в Україну

Юніорський кубок найпрестижнішого тенісного турніру на трав’яному покритті – Вімблдону, повернувся в Україну. Дарія Снігур повторила успіх Олени Бондаренко, вигравши у Вімблдоні змагання серед дівчат віком до 18 років.

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Киянка стала четвертою в історії України, кому вдалося здобути юніорський трофей серії Гренд Слем після Світоліної, Бондаренко та Костюк.

На шляху до вирішального матчу Вімблдону 17-річна Снігур розгромила першу ракетку турніру Емму Наварро зі США, а у фіналі за два сети переграла ще одну американку Алексу Ноель. Цим тріумфом Дарія завершила свої виступи серед юніорів і розпочинає дорослу тенісну кар’єру.

Нагадаємо, українські синхроністки взяли золото на Чемпіонаті світу в Південній Кореї.

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