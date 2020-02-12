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Разговор Эрдогана и Путина: во что может перерасти конфликт в Сирии

Конфликт в Сирии рискует перерасти в полномасштабную войну в регионе и прямых боев между Турцией и Сирией. Все потому, что ставки высоки – крупнейшая неподконтрольна центральному правительству провинция Идлиб. Сейчас ее фактически контролирует Турция, Россия и Сирийское правительство атакуют регион.

Президент Реджеп Эрдоган отступать не собирается и звонит напрямую Путину, которого считает инициатором атак. Напрямую Москву не вспоминает, но угроза очевидна.

Прямой намек на Кремль. Ведь за бомбардировку отвечает преимущественно российская авиация, без Москвы наступление пехоты и танков Ассада не были бы таким эффективным. Провинция Идлиб густонаселенная, сюда бежали беженцы со всей Сирии.

Турция считает, что цель авиаударов – заставить мирное население бежать к границе Турции, а дальше в Европу, и этим создать проблемы европейским странам, которые не готовы к миллионам беженцев. Запад помогает этим людям в самой Сирии.

И если президент Асад хочет вернуть себе восставшую провинцию, то для Кремля это возможность торга с мировыми державами, мол, мы отступим, а Турция будет покупать больше газа, а США будут делать уступки, например, в отношении Украины.

Международные переговоры о прекращении гуманитарной катастрофы в настоящее время ведут США, Турция и Россия.

Факты ICTV ранее писали о том, что авиация РФ в Сирии убила 40 человек, среди которых 9 – дети.

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