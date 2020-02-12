Розмова Эрдогана і Путіна: у що може перерости конфлікт у Сирії

Конфлікт у Сирії ризикує перерости у повномасштабну війну в регіоні і прямих боїв між Туреччиною та Сирією. Все тому, що ставки високі – найбільша непідконтрольна центральному уряду провінція Ідліб. Нині її фактично контролює Туреччина, Росія та Сирійський уряд атакують регіон.

Президент Реджеп Ердоган відступати не збирається і телефонує напряму Путіну, якого вважає ініціатором атак. Напряму Москву не згадує, але погроза очевидна.

Прямий натяк на Кремль. Адже за бомбардування відповідає переважно російська авіація, без Москви наступ піхоти і танків Ассада не був би таким ефективним. Провінція Ідліб густонаселена, сюди тікали біженці з усієї Сирії.

Туреччина вважає, що мета авіаударів – змусити мирне населення тікати до кордону Туреччини, а далі в Європу, і цим створити проблеми європейським країнам, які не готові до мільйонів біженців. Захід допомагає цим людям в самій Сирії.

І якщо президент Ассад хоче повернути собі повсталу провінцію, то для Кремля це можливість торгу з світовими державами, мовляв, ми відступимо, а Туреччина купуватиме більше газу, а США робитимуть поступки, наприклад, щодо України.

Міжнародні переговори про припинення гуманітарної катастрофи нині ведуть США, Туреччина і Росія.

Факти ICTV раніше писали про те, що авіація РФ у Сирії вбила 40 людей, серед яких 9 – діти.

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