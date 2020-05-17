Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Lifestyle

Разносит лекарства и проводит обходы: 16-летняя украинка создала медробота

Помогать в лечении, но без контакта с больными. Днепровская школьница создала модель комплексного медицинского ассистента. Это робот, который дистанционно может обслуживать пациентов. 16-летняя девушка — призер всеукраинского конкурса проектов.

На этом она не будет останавливаться, в планах усовершенствовать проект и воплотить его в стартап. Ведь такой робот пригодится не только в период пандемии коронавируса, но и в повседневной жизни медиков.

Разносить лекарства, пищу и даже проводить онлайн-обходы пациентов — все это запрограммировано в этой машине. Она будет выполнять функции по расписанию. Управлять роботом врачи могут дистанционно.

Чтобы создать модель робота, который бы помогал медикам в период пандемии, Веронике понадобились сутки. А специальную программу для его разработки девушка изучила всего за 2 часа. Ее робот полностью автоматизирован и может выполнять несколько функций одновременно.

Факты ICTV ранее писали о том, что в Виннице робот DaVinci удалил раковую опухоль мужчине.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Черновицкая область получит 5,6 млн грн для выплат медикам — Минздрав
Черновицкая область получит 5,6 млн грн для выплат медикам — Минздрав
Медики получат защитные костюмы, привезенные из Китая, на следующей неделе — Минздрав
Медики получат защитные костюмы, привезенные из Китая, на следующей неделе — Минздрав
Буковине денег не хватило: как регионы выплачивают 300% надбавки медикам
Буковине денег не хватило: как регионы выплачивают 300% надбавки медикам
Во Львове заболевшим Covid-19 медикам выплатят по 20 тыс. грн
Во Львове заболевшим Covid-19 медикам выплатят по 20 тыс. грн
Инфицированы 56 медработников: во Львовской больнице скорой вспышка Covid-19
Инфицированы 56 медработников: во Львовской больнице скорой вспышка Covid-19
Минздрав хочет повысить зарплаты медикам на 50% — дата
Минздрав хочет повысить зарплаты медикам на 50% — дата
США передали Украине военно-медицинскую помощь на $25 млн
США передали Украине военно-медицинскую помощь на $25 млн
Холодильники и ноутбуки больницам: программа помощи от Эльдорадо и Красного Креста
Холодильники и ноутбуки больницам: программа помощи от Эльдорадо и Красного Креста

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка