Разносит лекарства и проводит обходы: 16-летняя украинка создала медробота

Помогать в лечении, но без контакта с больными. Днепровская школьница создала модель комплексного медицинского ассистента. Это робот, который дистанционно может обслуживать пациентов. 16-летняя девушка — призер всеукраинского конкурса проектов.

На этом она не будет останавливаться, в планах усовершенствовать проект и воплотить его в стартап. Ведь такой робот пригодится не только в период пандемии коронавируса, но и в повседневной жизни медиков.

Разносить лекарства, пищу и даже проводить онлайн-обходы пациентов — все это запрограммировано в этой машине. Она будет выполнять функции по расписанию. Управлять роботом врачи могут дистанционно.

Чтобы создать модель робота, который бы помогал медикам в период пандемии, Веронике понадобились сутки. А специальную программу для его разработки девушка изучила всего за 2 часа. Ее робот полностью автоматизирован и может выполнять несколько функций одновременно.

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