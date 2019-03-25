Операция без скальпеля! В Виннице робот DaVinci удалил раковую опухоль мужчине

Робот-хирург – это уже давно не фантастика для многих больниц мира. Разработка американского космического агентства появилась и в Украине. Первую операцию по удалению опухоли сделали в частной клинике Виннице. Чтобы провести уникальную операцию не нужны скальпели.

Через косметические проколы все сделает робот DaVinci. Но без человека механизму обойтись трудно, и здесь все зависит от мастерства медика.

Дирижер, руководит оркестром – так выглядит совместная операция человека и робота. Именно от движений врача зависит работа всего механизма. Разработка американского космического агентства уже работает в одной из винницких клиник. На столе пациент со второй стадией рака простаты. Удалить опухоль полностью может только робот.

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Скальпели и команду медсестер и ассистентов заменяет механизм: 3D камера – это глаза хирурга, а клешни машины – его инструменты. DaVinci разработали специалисты американского космического агентства NASA, чтобы оперировать астронавтов на орбите. Сейчас в мире более 3 млн людей, которым операции сделал такой робот.

После роботизированной операции пациент выздоравливает быстрее. На этот раз удаление опухоли продолжалось почти 6 часов, а реабилитация займет всего несколько дней. DaVinci – пока единственный робот-хирург в Украине.

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