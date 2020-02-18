Рассыпаются конюшни и падает ограда. В каких условиях работает киевский ипподром

За заброшенным помещением и уничтоженным забором начинается утренняя тренировка на столичном ипподроме. Он мог бы приносить сверхприбыль и стать визитной карточкой Киева, но в реальности, пока посреди столицы теплится один из двух действующих ипподромов страны. Своих лошадей здесь нет, все частные. Здесь за ними ухаживают и тренируют, сейчас скакунов примерно 350.

К примеру, во Франции конные забеги – это масштабное зрелищное шоу, где едва ли не в каждом кафе можно сделать ставку. В Украине тотализатор запрещен, поэтому нашим соотечественникам нет стимула вкладывать и развивать эту сферу. Есть ли шанс реанимировать столичную площадку для конных соревнований, в сюжете Кристины Величанской.

Напомним, из-за финансовых проблем под угрозой закрытия николаевская конно-спортивная школа.

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