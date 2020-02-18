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Факти / Відео / Україна

Розсипаються стайні та падає огорожа. В яких умовах працює київський іподром

За занедбаним приміщенням та знищеною огорожею розпочинається ранкове тренування на столичному іподромі. Він міг би приносити надприбутки і стати візитівкою Києва, але у реальності, поки посеред столиці жевріє один із двох діючих іподромів країни. Своїх коней тут не має, всі приватні. Тут їх доглядають і тренують, нині скакунів приблизно 350.

До прикладу, у Франції кінні забіги – це масштабне видовищне шоу, де майже не у будь-якому кафе можна зробити ставку. В Україні тоталізатор заборонений, тож нашим співвітчизникам немає стимулу вкладати і розвивати цю царину. Чи є шанс реанімувати столичний майданчик для кінних змагань, у сюжеті Христини Величанської.

Нагадаємо, через фінансові проблеми під загрозою закриття миколаївська кінно-спортивна школа.

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