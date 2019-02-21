Разведка противника и беспилотники Орланы: обострение в ООС

Светлодарская дуга – ежедневно во фронтовых сводках. Здесь почти не прекращаются враждебные обстрелы. Однако украинские военные держат оборону. Среди них есть и те, чьи города до сих пор оккупированы, кто больше всего хочет увидеть украинский флаг над Донецком или Ясиноватой.

Били оккупанты из минометов.

Кроме того, кремлевские наемники часто используют беспилотники. Птички летают разные: от любительских, до российских Орланов.

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Впрочем, украинские военные пытаются оставаться как можно более незаметными для вражеских беспилотников.

Обстрелы кремлевских наемников бойцы полка Азов, говорят, не собираются терпеть. Дают адекватный ответ. На днях диверсионно-разведывательная группа противника предприняла неудачную попытку приблизиться к нашим позициям.

К слову, двое военных-срочников подорвались на полигоне.

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