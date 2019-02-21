Розвідка противника і безпілотники Орлани: загострення в ООС

Світлодарська дуга – щодня у фронтових зведеннях. Тут майже не припиняються ворожі обстріли. Однак українські вояки тримають оборону. Серед них є й ті, чиї міста досі окуповані, хто понад усе хоче побачити український стяг над Донецьком чи Ясинуватою.

Били окупанти з мінометів.

Крім того, кремлівські найманці часто використовують безпілотники. Пташки літають різні: від любительських, до російських Орланів.

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Втім, українські вояки намагаються залишатися якомога більш непомітними для ворожих безпілотників.

Обстріли кремлівських найманців бійці полку Азов, кажуть, не збираються терпіти. Дають адекватну відповідь. Днями диверсійно-розвідувальна група противника зробила невдалу спробу наблизитися до наших позицій.

До слова, двоє військових-строковиків підірвалися на полігоні.

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