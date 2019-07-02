Разворот смерти под Киевом: люди требуют безопасную развязку на Одесской трассе

За полтора года – с полсотни аварий с травмированными. Речь идет о развороте в сторону Киева возле села Круглик. Чтобы осуществить там маневр, водителям приходится пересекать сразу три полосы перед встречным транспортом. Накануне, из-за ремонта трассы, дорожники решили его вообще закрыть.

19 километр Одесской трассы. Этот участок считается наиболее аварийным. За более чем год на ней произошло около полусотни ДТП, некоторые – смертельные. Опасности подвергаются даже маршрутки, набитые пассажирами.

Жители близлежащих сел объясняют: для них это единственный шанс быстро добраться до столицы, не стоя в бесконечных пробках.

Поэтому когда в эти выходные в Укравтодоре решили перекрыть разворот, как позже объяснили: чтобы закончить ремонт трассы и уменьшить аварийность, – активисты вышли на пикеты. Требовали не перекрывать, а сделать его безопасным. Иначе – опасались дорожного коллапса, ведь это важная транспортная артерия на пути в столицу.

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Дорожники забрали установленные в эти выходные барьеры, которые должны были перекрыть движение. А также вновь изменили правила движения на этом участке: знак, запрещающий разворот, заменили на тот, что позволяет это делать.

Что происходит, Укравтодор объяснил в письме: из-за протестов местных, работы по перекрытию приостановили. Когда их восстановят – не указали. Зато указали, что планируют скоро начать строительство двухуровневых развязок, которые должны решить проблему опасных разворотов. Однако никаких конкретных дат снова не называли.

Местные жители говорят: за безопасные решения борются уже несколько лет подряд, но чиновники дату их появления постоянно переносят.

К слову, Факты ICTV рассказывали о лобовом столкновении на трассе Киев-Одесса.

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