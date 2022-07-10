Розв’язує руки ЗСУ: як системи Himars допомагають українським бійцям на фронті

Ракетні артилерійські системи Himars змінюють ситуацію на фронті на користь Збройних сил України, допомогаючи нашим захисникам ефективніше протистояти ворогові. Глава фонду Повернись живим Тарас Чмут розповів, як отримане від західних партнерів озброєння допомагає ЗСУ в боротьбі з російською агресією.

– Отримання значної, а це вже значна кількість нової західної техніки, яка може працювати на глибину до 85 км, дозволяє ефективніше завдавати удари вогневого ураження в тилах противника. Наявність довгої руки на 85 км дозволяє впевненіше, не боячись застосовувати ті системи, які є в нас, в яких був дефіцит боєприпасів раніше. Першочергово це тактичні ракетні комплекси Точка та Точка-У з дальністю стрільби до 120 км. Чому так? Наявність Himars і перспектива отримання далекобійних ракет на 150-300 км до них розв’язує руки, дозволяє не економити Точки так, як це було раніше, коли не було впевненості, що ми отримаємо ці комплекси.

За його словами, перевага Himars однозначно більша, ніж у тактичних комплексів Точка-У. На думку глави фонду, важливу роль грає ефективність застосування військової техніки та можливість використовувати сучасні боєприпаси.

– На 2014 рік, початок вторгнення Російської Федерації, у Збройних сил України було 12 тактичних комплексів Точка-У. Зараз у нас 12 Himars. Якщо дивитися відносно тих Точок, які в нас є, то це багато співставно. Але тут важлива ефективність застосування та наявність сучасних боєприпасів, чого в немає до всіх інших радянських систем. І перевага M142 Himars у тому, що вони, зокрема, можуть працювати балістичними ракетами на дальності до 300 км. А це для нас наразі недосяжна глибина ураження.

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