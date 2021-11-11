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Руины и древний город: Олимпию воссоздали в виртуальной реальности

Ирина Полотай Журналистка международного отдела Факти ICTV

Министерство культуры Греции в сотрудничестве с корпорацией Microsoft создали интерактивное приложение, позволяющее увидеть оригинальные места и здания в виртуальной реальности. Теперь прогулки Древней Олимпией, где проводились античные Олимпийские игры, будут значительно интереснее.

Воспроизведение Олимпии в цифровом виде позволяет людям со всего мира новым способом исследовать знаменитый греческий город. Виртуальная программа использует технологию дополненной реальности, которая может изменить образование, бизнес и развлечения.

– Мы сотрудничаем с Microsoft, используя очень продвинутые инструменты дополненной реальности. Чтобы дать возможность посетителям увидеть руины и древний мир, которому уже 25 столетий, — сказал премьер-министр Греции Кириакос Митсотакис.

В древней Олимпии с помощью приложения можно увидеть 27 оцифрованных достопримечательностей. Среди них – оригинальный олимпийский стадион, храмы Зевса и Геры, мастерская известного скульптора Фидия.

Специалисты Microsoft приступили к работе над проектом полтора года назад. В сотрудничестве с историками с помощью дронов и датчиков они создали виртуальные 3D модели построек и статуй. Объекты имеют невероятную детализацию.

– Мы сделали тысячи фотографий из дронов и земных камер, использовали технологию искусственного интеллекта. Тесно сотрудничали с археологами, изучали их работу в течение десятилетий. И синтезировали результаты, чтобы точно воспроизвести, как все выглядело 2 тыс. лет назад, — поделился генеральный менеджер Microsoft в Греции Теодорис Михалопулос.

Одними из первых новинку оценили греческие школьники. Они с удовольствием использовали телефоны, чтобы увидеть древнюю Олимпию. По городу можно прогуляться и отдаленно. 3D модель доступна из любой точки планеты на специальном сайте.

— Дети и люди со всего мира могут увидеть достопримечательности Древней Олимпии, если им не удастся сюда приехать. Даже онлайн они могут получить фантастический опыт, – говорит школьник Панайотис Христопулос.

Используют дополненную реальность и в экспозиции Древней Олимпии в Олимпийском музее Афин. Со специальными очками там также можно увидеть разные объекты и прогуляться по улицам поселения.

Такие проекты открывают новые возможности для сохранения достопримечательностей древнего мира. Они ведь и сейчас переживают влияние стихийных бедствий и человеческой деятельности. Подобное цифровое архивирование гарантирует, что все достояния богатой истории стран сохранятся и для будущих поколений.

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