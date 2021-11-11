Руїни та стародавнє місто: Олімпію відтворили у віртуальній реальності

Міністерство культури Греції у співпраці з корпорацією Microsoft створили інтерактивний додаток, який дозволяє побачити оригінальні місця і будівлі у віртуальній реальності. Відтепер прогулянки Cтародавньою Олімпією, де проводилися античні Олімпійські ігри, будуть значно цікавішими.

Відтворення Олімпії у цифровому вигляді дозволяє людям зі всього світу у новий спосіб досліджувати знамените грецьке місто. Віртуальна програма використовує технологію доповненої реальності, що може змінити освіту, бізнес і розваги.

– Ми співпрацюємо з Microsoft, використовуючи дуже просунуті інструменти доповненої реальності. Аби дати можливість відвідувачам побачити руїни та старожитній світ, якому вже 25 століть, – сказав прем’єр-міністр Греції Кіріакос Мітсотакіс.

В древній Олімпії за допомогою додатка можна побачити 27 оцифрованих пам’яток. Серед них – оригінальний олімпійський стадіон, храми Зевса і Гери, майстерня відомого скульптора Фідія.

Фахівці Microsoft розпочали роботу над проектом півтора роки тому. У співпраці з істориками за допомогою дронів і датчиків вони створили віртуальні 3D моделі будівель і статуй. Об’єкти мають неймовірну деталізацію.

– Ми зробили тисячі фотографій з дронів та земних камер, використали технологію штучного інтелекту. Тісно співпрацювали з археологами, вивчали їхню роботу протягом десятиліть. І синтезували результати, аби достеменно відтворити, як все виглядало 2 тис. років тому, – поділився генеральний менеджер Microsoft у Греції Теодоріс Міхалопулос.

Одними з перших новинку оцінили грецькі школярі. Вони із задоволенням використовували телефони, аби побачити древню Олімпію. Містом можна прогулятися і віддалено. 3D модель доступна з будь-якої точки планети на спеціальному сайті.

– Діти і люди з усього світу можуть побачити пам’ятки Стародавньої Олімпії, якщо їм не пощастить сюди приїхати. Навіть онлайн вони можуть отримати фантастичний досвід, – каже школяр Панайотіс Хрістопулос.

Використовують доповнену реальність і в експозиції Древньої Олімпії в олімпійському музеї Афін. Зі спеціальними окулярами там також можна побачити різні об’єкти і прогулятися вулицями поселення.

Такі проекти відкривають нові можливості для збереження пам’яток стародавнього світу. Адже вони і зараз переживають вплив стихійних лих і людської діяльності. Подібна цифрова архівація гарантує, що всі надбання багатої історії країн збережуться і для майбутніх поколінь.

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