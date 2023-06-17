Спасаются запасами и скважинами: как выживают люди на Днепропетровщине без реки

Вода в Каховском водохранилище, в зависимости от местности, отошла кое-где на 2 км от берега. Такая ситуация сейчас в Криворожском районе Днепропетровской области.

Грушевское община без централизованного водоснабжения – это 6,5 тыс. человек, а Зеленодольская и Апостоловская – частично. Повсюду действуют графики подвоза воды. Спасают люди себя и урожаи как могут. Пока идут дожди, есть возможность поливать гектары засаженных земель.

Люди спасаются запасами, водой из колодцев, скважин и бассейнов. Но этого достаточно для быта, но не для хозяйства.

Питьевую воду общинам доставляют бесперебойно. Уже привезли 20 тонн бутылированной и 240 тонн – в цистернах. В части Криворожского района и в самом Кривом Роге есть центральное водоснабжение – по графику.

Рассчитать, как сильно и быстро уровень воды в Каховском водохранилище будет снижаться – невозможно. Поэтому ситуация может усугубиться. Жителям Криворожского района воды гарантированно хватит еще по крайней мере на месяц, но при экономном потреблении.

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