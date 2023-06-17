Рятуються запасами та свердловинами: як виживають селяни на Дніпропетровщині без річки

Вода у Каховському водосховищі, в залежності від місцевості, відійшла подекуди на 2 км від берега. Така ситуація нині у Криворізькому районі Дніпропетровщини.

Грушівська громада без централізованого водопостачання – це 6,5 тис. людей, а Зеленодольська й Апостолівська – частково. Всюди діють графіки підвезення води. Рятують люди себе та врожаї як можуть. Поки йдуть дощі, є можливість поливати гектари засаджених земель.

Люди рятуються запасами, водою з колодязів, свердловин та басейнів. Але цього достатньо для побуту, але не для господарства.

Питну воду громадам доставляють безперебійно. Уже привезли 20 тонн бутильованої та 240 тонн – у цистернах. У частині Криворізького району та у самому Кривому Розі є центральне водопостачання – за графіком.

Розрахувати, як сильно та стрімко рівень води у Каховському водосховищі буде знижуватися – неможливо. Тому ситуація може погіршитись. Жителям Криворізького району води гарантовано вистачить іще принаймні на місяць, але за умови економного споживання.

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