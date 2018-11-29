Сами выбирают предметы для изучения: как учатся школьники в Польше

Учиться нужно, но учиться трудно – родители украинских школьников жалуются на большую учебную нагрузку на детей. И это не единичные, а тысячи обращений.

Шесть-семь уроков, насыщенная программа не оставляют ученикам свободного времени. И так случается, что домашнее задание ребенок делает от обеда до глубокого вечера – ни в бассейн сходить, ни на улицу пойти поиграть. Но педагогов это не волнует – программа того требует.

В Польше большая нагрузка на учеников только в средней школе. После 8 класса ученики выбирают направления и не нужные предметы не учат.

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В украинском Минобразования советуют школам тщательно составлять расписание, а родителей просят не молчать о фиктивных занятиях.

Специалисты же напоминают – активно детский мозг работает с 10 до 13 часов. Несмотря на это сложные предметы – алгебра, геометрия, физика не могут быть ни первыми, ни последними. А от восьмого урока пока никуда не деться. Пока образовательная реформа не заработает для всех 12 классов.

К слову, Факты ICTV сообщали, что ВНО по математике станет обязательным.

Опубликовано Ноябрь, 29 в 14:27



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