Видео
Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Один человек погиб, восемь в больнице. В Польше автобус с украинцами врезался в фуру
С 11 июля в Украине ограничивают продажу табачных изделий: что известно
Мы воюем, если это так: Байден заявил, что США вступят в войну, если РФ нападет на члена НАТО
Сделал это специально. Почему Эрдоган согласился вернуть Украине защитников Азовстали
Потянул на речку и заставил купаться голой. На Закарпатье задержали мужчину, который развращал 8-летнюю девочку
Валентина Чорна, редактор ленты

Саммит НАТО в Вильнюсе: какой результат можно будет считать победой для Украины

Победой на саммите НАТО в Вильнюсе можно будет считать политическое приглашение Украины в Североатлантический блок.

Об этом в эфире телемарафона сказал первый заместитель директора Центра Новая Европа Сергей Солодкий.

— Это, собственно, начало пути, который увенчается полноценным членством Украины в НАТО. Могут быть компромиссные формулировки, которые будут содержать обязательства по началу процесса приглашения, может быть вариант графика с четкими механизмами, этапами для вступления Украины в НАТО. Любой из этих вариантов я бы рассматривал как дипломатическую победу Украины, — сказал эксперт ведущему ICTV Вадиму Карпьяку.

Сергей Солодкий отметил, что еще месяц назад никто в НАТО не хотел слышать заявлений о приглашении Украины в военный блок.

— Задача максимум — достичь политического приглашения. Задача минимум — не услышать ничего на эту тему, что маловероятно. Я думаю, что мы услышим определенный компромиссный вариант, который будет выгодным для нас, и который НАТО не сочтет разрушительным для нарушения консенсуса единства внутри Альянса, — добавил эксперт.

Читайте также
Украина заслуживает быть членом НАТО, нам нужен четкий сигнал именно сейчас — Зеленский
Володимир Зеленський

Война в Украине, НАТО, Саммит НАТО
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Популярные видео
Батальон кровью харкает, отвоевывая эти земли: эксклюзив с передовой
Саммит НАТО в Вильнюсе: какой результат можно будет считать победой для Украины
Получили справку о сносе дома, но никаких работ не было: скандал в Ирпене
Саммит НАТО в Вильнюсе: какой результат можно будет считать победой для Украины
Как выглядит дом из ящиков из-под Градов в деоккупированном селе Довгеньке в Харьковской области
Саммит НАТО в Вильнюсе: какой результат можно будет считать победой для Украины
РФ сосредоточила на Востоке Украины около 180 тыс. солдат – Череватый
Саммит НАТО в Вильнюсе: какой результат можно будет считать победой для Украины
”Меня ранило, а свои бросили”: истории пленных российских захватчиков
Саммит НАТО в Вильнюсе: какой результат можно будет считать победой для Украины
Больше видео
Украина На замену вагнеровцам: в Бахмут заходят новые подразделения войск РФ
Бахмут, Череватий
Украина Пилот Karaya: одна эскадрилья F-16 в корне изменит ситуацию
Вадим Ворошилов (Karaya)
Происшествия Журналисты Фактов ICTV попали под обстрел в Северске
Саммит НАТО в Вильнюсе: какой результат можно будет считать победой для Украины
Общество Украинская молитва в лавре: как Епифаний провел литургию в Вербное воскресенье
Саммит НАТО в Вильнюсе: какой результат можно будет считать победой для Украины
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь