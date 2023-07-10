Саммит НАТО в Вильнюсе: какой результат можно будет считать победой для Украины

Победой на саммите НАТО в Вильнюсе можно будет считать политическое приглашение Украины в Североатлантический блок.

Об этом в эфире телемарафона сказал первый заместитель директора Центра Новая Европа Сергей Солодкий.

— Это, собственно, начало пути, который увенчается полноценным членством Украины в НАТО. Могут быть компромиссные формулировки, которые будут содержать обязательства по началу процесса приглашения, может быть вариант графика с четкими механизмами, этапами для вступления Украины в НАТО. Любой из этих вариантов я бы рассматривал как дипломатическую победу Украины, — сказал эксперт ведущему ICTV Вадиму Карпьяку.

Сергей Солодкий отметил, что еще месяц назад никто в НАТО не хотел слышать заявлений о приглашении Украины в военный блок.

— Задача максимум — достичь политического приглашения. Задача минимум — не услышать ничего на эту тему, что маловероятно. Я думаю, что мы услышим определенный компромиссный вариант, который будет выгодным для нас, и который НАТО не сочтет разрушительным для нарушения консенсуса единства внутри Альянса, — добавил эксперт.

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